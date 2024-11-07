محمد إمام يحقق بفيلم اللعب مع العيال أعلى إيرادات مشواره الفنى بعد عمهم

وفرض محمد إمام نفسه كواحد من في السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحصد تنافس أفلامه بقوة على شباك التذاكر وتحقق إيرادات كبيرة، وكانت البداية بفيلم "كابتن مصر" الذى حصد 16مليون جنيه، ثم "جحيم في الهند" محققاً 33 مليون جنيه، وبعد ذلك "ليلة هنا وسرور" الذى حصد 36 مليون جنيه، وبعده "لص بغداد" بإيرادات 34 مليون جنيه، و"عمهم" 57 مليون جنيه، وتلاه "أبو نسب" محققاً 54 مليون جنيه.فيلم اللعب مع العيال محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون بين محمد إمام والمخرج شريف بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف بعد 26 سنة من تعاون والده معه.