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محمد إمام يحقق بفيلم اللعب مع العيال أعلى إيرادات مشواره الفنى بعد عمهم
فن وثقافة
2024-11-07 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
استطاع النجم محمد إمام تحقيق بفيلم اللعب مع العيال أعلى إيرادات في مشواره السينمائى، وذلك بعدما وصلت إيرادات الفيلم إلى 57 مليوناً و800 ألف جنيه منذ انطلاقه في السينمات يوم 12 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2024، ليتخطى إمام بذلك إيرادات فيلم عمهم الذى حصد 57 مليون جنيه العام قبل الماضى.
وفرض محمد إمام نفسه كواحد من
نجوم
الشباك
في السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحصد تنافس أفلامه بقوة على شباك التذاكر وتحقق إيرادات كبيرة، وكانت البداية بفيلم "كابتن مصر" الذى حصد 16مليون جنيه، ثم "جحيم في الهند" محققاً 33 مليون جنيه، وبعد ذلك "ليلة هنا وسرور" الذى حصد 36 مليون جنيه، وبعده "لص بغداد" بإيرادات 34 مليون جنيه، و"عمهم" 57 مليون جنيه، وتلاه "أبو نسب" محققاً 54 مليون جنيه.
فيلم اللعب مع العيال
بطولة
محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو،
مصطفى
غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف
عرفة
في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.
ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون
الأول
بين محمد إمام والمخرج شريف
عرفة
بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف
عرفة
بعد 26 سنة من تعاون والده معه.
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