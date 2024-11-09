الموت يفجع احمد مكي بوالدته.. بماذا وصفها "الكبير أوي"

وكتب أحمد مكي على صفحته الشخصية: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها".وقام أحمد مكي بالدعاء لها: "اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، واكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".وكان آخر ظهور مميز لوالدة الفنانين في شهر أكتوبر/ تشرين من عام 2021.ووجه حينها أحمد مكي رسالة لوالدته كاتباً: "مهما كبرت سأنحني لقدمك وأقبلها، أنت أمي وعمري وكل إحساس جميل أشعره به من كل قلبي.. شكرا يا ماما".وتقدمت للخدمات الإعلامية بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل السيدة الفاضلة والدته.كما تقدم العاملون في قنوات الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.ومؤخرا شاركت إيناس مكي صورة مع والدتها على حسابها في "إنستغرام"، وعبّرت قائلة: "أمي الغالية.. كل عام وأنتِ بألف خير وصحة وسعادة، في حضني الدافئ يا عزيزتي".وودّع الفنان أحمد مكي والدَه في أكتوبر/ تشرين 2019، وتلقى مكي العزاء من زملائه بالوسط الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكان مكي قد تحدث عن والدته في لقاء فني سابق، قال فيه إنها عندما شاهدت مشهد "الكبير وجوني وحزلقوم" في مسلسل "الكبير أوي"، لم تتمالك نفسها وقالت بدهشة: "أنت مجنون ولا ملبوس".وفي سياق مختلف، يستعد النجم أحمد مكي لتصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير أوي" نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تم تجهيز الديكور الرئيسي للعمل بدقة لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.يشارك في بطولة هذا العمل، إلى جانب أحمد مكي، نجوم سلسلة الأجزاء السابقة كـ بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.