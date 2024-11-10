الموت يغيب الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة

وأعلنت أسرة الشاعر وفاته اليوم وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ظهر اليوم، على أن يتم دفن جثمانه بمقبرة الأسرة بالسادس من أكتوبر جنوب القاهرة.ولد محمد إبراهيم أبو سنة في قرية الودي بمركز الصف بمحافظة الجيزة عام 1937، وحصل على ليسانس كلية الدراسات بجامعة الأزهر عام 1964.يعد الشاعر الراحل أحد رواد الشعر الحر الواقعية، وقدم الكثير من الأعمال الشعرية منها "رقصات نيلية، ورد الفصول الأخيرة، وتأملات في المدن الحجرية، وموسيقى الأحلام، وحديقة الشتاء، وأجراس المساء، ومرايا النهار البعيدة".حصل الشاعر الراحل على عدة جوائز منها العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1984، وجائزة كفافيس عام 1990، وجائزة للتفوق عام 2001، وجائزة التقديرية عام 2011، وجائزة النيل عام 2024.