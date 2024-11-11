أزمات صحية تضرب ثلاثة نجوم مصريين

وكان أحدث الفنانين الذين دخلوا المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، نقيب الموسيقيين الفنان كامل بعد أن تعرض لأزمة صحية قوية، حيث قال في تصريحات صحفية، إنه كان مصاباً بنزلة برد شديدة منذ عدة أيام، وكان يتلقى العلاج في المنزل، إلا أن حالته تدهورت بشكل كبير، وارتفعت درجة حرارته بجانب عدم قدرته على الحركة وصعوبة في التنفس، وهذا ما أشعره بالقلق.وأضاف كامل، أنه كان لابد من الذهاب إلى المستشفى لعمل الفحوص الطبية اللازمة، بجانب تلقي العلاج المناسب لإعادة الوظائف الحيوية لطبيعتها، حيث مازال حتى الآن بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تحسن حالته.كما أوضح أنه لا يحب الذهاب إلى المستشفيات، ويفضل دائما العلاج بالمنزل، لكنه كان مضطراً هذه المرة بعد أن ساءت حالته.وانتقل الفنان محمد إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته مجدداً، حيث يرقد حاليا بأحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وسط رعاية طبية مكثفة من الفريق الطبي المعالج.وكشف مصدر مقرب من الفنان في تصريحات صحفية، أن تدهورت حالته منذ عدة أيام، ما اضطرهم إلى نقله للمستشفى فوراً عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، مضيفا أن كان رافضا الذهاب إلى المستشفى، وكان لديه رغبة في البقاء بمنزله وسط أفراد عائلته.وأضاف المصدر أن حالة كانت تستدعي الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية، والخضوع لبعض العلاجات المكثفة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، وهذا ما جعل أفراد عائلته يصرون على نقله.وتابع المصدر أنه بعد مرور 24 ساعة تحسنت الحالة للفنان بعض الشيء، مما جعله يطلب من الأطباء السماح له بالخروج من المستشفى واستكمال العلاج في المنزل رغم اعتراض أسرته التي أكدت أنه لن يلتزم بالتعليمات الطبية، وسوف يقوم بالذهاب إلى الأستوديو لتسجيل أغنيات جديدة، مما يتسبب له في انتكاسة صحية أخرى.وتعرض الفنان محيي إسماعيل لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، لعمل بعض الفحوص والتحاليل الطبية.وقال المخرج أشرف فايق نجل شقيق محيي إسماعيل في تصريحات صحفية، إن الأزمة التي يمر بها عمه حدثت بعد الاحتفال بعيد ميلاده، حيث كان يتواجد بنادي نقابة الممثلين الموجود على شاطئ النيل بصحبة عدد من أصدقائه للاحتفال، ونظرا لبرودة الطقس أصيب بنزلة برد شديدة.وأضاف فايق أنه بعد ساعات من وصول عمه إلى منزله ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، وشعر بآلام شديدة بالمعدة، ما اضطر الأسرة إلى نقله للمستشفى حيث لا يزال متواجدا بها حتى الآن.وأوضح فايق أنه فوجئ ببعض الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الحالة لمحيي إسماعيل، بجانب أخبار أخرى حول وفاته، وهذا ما أزعج أفراد أسرته.وتابع أنه يتواجد بجوار عمه بالمستشفى لحين سماح الأطباء له بالخروج واستكمال فترة علاجه بالمنزل، موضحا أن هناك عددا من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني قاموا بزيارته للاطمئنان عليه.