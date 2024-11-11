لقاء الروائي أسامة المسلم يدفع المئات للتوافد إلى معرض الكتاب بالجزائر

نيوز – دولي

وثّقت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا للحصول على توقيع الكاتب أسامة المسلم خلال مشاركته في صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي يُقام بنسخته الـ27 هذا العام تحت شعار "أفريقيا تكتب المستقبل".



جناح أسامة المسلم الحاصل على جائزة الثقافة الوطنية في استقطب الآلاف من الزوّار، خاصة من فئة الشباب الذين اهتموا بأعماله اهتماما واسعا.

وشهدت جلسة توقيع رواية "خوف" توافد المئات من المتحمسين للحصول على نسخة موقعة من الروائي السعودي، ما أثار تفاعلا لافتا في الأوساط الثقافية.

وتأتي هذه الواقعة بعد نجاح مماثل للمسلم في المغرب ومصر، حيث احتشد الآلاف للحصول على توقيعه.

وانتشرت مقاطع للزحام والتدافع الذي أحدثه محبو المسلم، حيث تباينت ردود الأفعال؛ فبعض النشطاء اعتبروا هذه الظاهرة "إشارة إيجابية لعودة الشباب إلى القراءة".

ورأى عدد من المتابعين أن هذا النجاح يجسد شهرة المسلم في العالم العربي، حيث قال أحدهم: "إنه دليل على حب القراء للكاتب وشغفهم بأعماله"، معتبرين ذلك بمثابة "محفز للكتّاب العرب للوصول إلى مثل هذه الشعبية".

وكان المسلم ولد في الخامس من مارس/آذار 1977 بمدينة الأحساء السعودية، ودرس الأدب الإنجليزي بجامعة الملك فيصل. ثم بدأ مسيرته الأدبية في عالم الفانتازيا التاريخية، وبرز بفضل قصصه المشوقة وأسلوبه السينمائي الذي يعتمد على حوارات عميقة وأسماء مبتكرة ونهايات غير متوقعة.

نشر حتى الآن 32 رواية، من أبرزها سلسلة "خوف" و"بساتين عربستان" و"صخب الخسيف"، ويعمل حاليا على تحويل بعضها إلى مسلسلات تلفزيونية.

يشار إلى أن صالون الجزائر الدولي للكتاب أقيم هذا العام بمشاركة نحو 1283 دار نشر تمثل 60 دولة، بينها 267 دارا جزائرية و361 عربية، لتقديم نحو 300 ألف عنوان.

وقد شهدت الفعالية تقديم 480 نشاطا ثقافيا عبر فضاءات متنوعة.