لقاء الروائي أسامة المسلم يدفع المئات للتوافد إلى معرض الكتاب بالجزائر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
04:00 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفاة "نيجيرية" بظروف غامضة في بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506111-638669398959380777.jpg
لقاء الروائي أسامة المسلم يدفع المئات للتوافد إلى معرض الكتاب بالجزائر
فن وثقافة
2024-11-11 | 11:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
وثّقت مقاطع
فيديو
متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا للحصول على توقيع الكاتب
السعودي
أسامة المسلم خلال مشاركته في صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي يُقام بنسخته الـ27 هذا العام تحت شعار "أفريقيا تكتب المستقبل".
جناح أسامة المسلم الحاصل على جائزة الثقافة الوطنية في
السعودية
استقطب الآلاف من الزوّار، خاصة من فئة الشباب الذين اهتموا بأعماله اهتماما واسعا.
وشهدت جلسة توقيع رواية "خوف" توافد المئات من المتحمسين للحصول على نسخة موقعة من الروائي السعودي، ما أثار تفاعلا لافتا في الأوساط الثقافية.
وتأتي هذه الواقعة بعد نجاح مماثل للمسلم في المغرب ومصر، حيث احتشد الآلاف للحصول على توقيعه.
وانتشرت مقاطع
فيديو
للزحام والتدافع الذي أحدثه محبو المسلم، حيث تباينت ردود الأفعال؛ فبعض النشطاء اعتبروا هذه الظاهرة "إشارة إيجابية لعودة الشباب إلى القراءة".
ورأى عدد من المتابعين أن هذا النجاح يجسد شهرة المسلم في العالم العربي، حيث قال أحدهم: "إنه دليل على حب القراء للكاتب وشغفهم بأعماله"، معتبرين ذلك بمثابة "محفز للكتّاب العرب للوصول إلى مثل هذه الشعبية".
وكان المسلم ولد في الخامس من مارس/آذار 1977 بمدينة الأحساء السعودية، ودرس الأدب الإنجليزي بجامعة الملك فيصل. ثم بدأ مسيرته الأدبية في عالم الفانتازيا التاريخية، وبرز بفضل قصصه المشوقة وأسلوبه السينمائي الذي يعتمد على حوارات عميقة وأسماء مبتكرة ونهايات غير متوقعة.
نشر حتى الآن 32 رواية، من أبرزها سلسلة "خوف" و"بساتين عربستان" و"صخب الخسيف"، ويعمل حاليا على تحويل بعضها إلى مسلسلات تلفزيونية.
يشار إلى أن صالون الجزائر الدولي للكتاب أقيم هذا العام بمشاركة نحو 1283 دار نشر تمثل 60 دولة، بينها 267 دارا جزائرية و361 عربية، لتقديم نحو 300 ألف عنوان.
وقد شهدت الفعالية تقديم 480 نشاطا ثقافيا عبر فضاءات متنوعة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
لقاء عراقي لبناني سوري يؤكد ضرورة وقف الحرب بالمنطقة
15:06 | 2024-11-10
تحديد موعد لقاء بايدن وترامب في البيت الأبيض
16:20 | 2024-11-09
دوري نجوم العراق.. النجف يغلب الحدود والتعادل ينهي لقاء ديالى والميناء
09:41 | 2024-11-07
تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية على طاولة لقاء فائق زيدان ووزير الخارجية
02:06 | 2024-11-07
روائي
لقاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحكومة العراقية للعوائل: ابقوا في منازلكم
محليات
32.42%
09:23 | 2024-11-10
الحكومة العراقية للعوائل: ابقوا في منازلكم
09:23 | 2024-11-10
طقس العراق: جولة مطرية ليومين و5 محافظات "محرومة منها"
محليات
30.79%
00:50 | 2024-11-10
طقس العراق: جولة مطرية ليومين و5 محافظات "محرومة منها"
00:50 | 2024-11-10
خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
رياضة
21.21%
03:59 | 2024-11-10
خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
03:59 | 2024-11-10
قطع رواتب 5200 عراقي.. ما السبب؟
محليات
15.59%
09:39 | 2024-11-10
قطع رواتب 5200 عراقي.. ما السبب؟
09:39 | 2024-11-10
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
لقطات
عبد اللطيف: صدام صح مجرم وطاغية بس عنده وزراء اكفاء | بعد التحري
17:00 | 2024-11-09
لقطات
عبد اللطيف: صدام صح مجرم وطاغية بس عنده وزراء اكفاء | بعد التحري
17:00 | 2024-11-09
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اخترنا لك
من هي الفئات المؤهلة للترشح في جوائز Joy Awards 2025
11:26 | 2024-11-11
أزمات صحية تضرب ثلاثة نجوم مصريين
10:48 | 2024-11-11
بالعربة الفيصيلية وتحت المطر.. شاهدوا جلسة تصوير حفل زفاف أحمد الخفاجي وساندي جمال
08:18 | 2024-11-11
"تهمة السرقة" أثارت جدلا.. القصة الكاملة لأزمة فيلم منة شلبي الجديد
06:36 | 2024-11-11
من هي والدة المصرية مفيدة شيحة؟
06:10 | 2024-11-11
يسرا تقدم اعتذارًا رسميًا للفنان حسين فهمي.. ما القصة؟
04:30 | 2024-11-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.