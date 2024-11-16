وفي هذا الصدد، أوضح المحامي بالنقض، محفوظ،، أن "الهضبة" ذكر في التحقيقات أنه "استدار بسرعة ودفع الشاب سعد أسامة، بيده لإبعاده عنه بسبب الألم، مما اضطره إلى إنهاء فقرته الفنية في الحفل ومغادرة المكان فورًا".وشدد دياب، البالغ من العمر 63 عاما، على أنه "لم يكن ينوي إيذاء الشاب بشكل مقصود"، لكن التصرف الذي قام به الأخير "تسبب له في ألم بدني ومعنوي"، وفق المحامي.كما اعتبر الفنان، خلال تصريحاته بالتحقيقات، أن الواقعة "أثرت على أدائه بالحفل وتسببت في إنهاء فقرته مبكرًا"، معتبرًا أن الفيديو المتداول للحادثة عبر التواصل الاجتماعي "يعد تشهيرًا به".وأقام أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوب مصر، دعوى ادعاء ضد نجم الغناء عمرو دياب تطالب بتعويض قدره مليار جنيه (مليون دولار) في واقعة صفعه لشاب خلال حفل قبل أيام أثار ضجة واسعة في .وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 23 نوفمبر الجاري للنظر في أولى جلسات القضية التي تتعلق بواقعة الصفع، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.