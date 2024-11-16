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خلال التحقيقات.. عمرو دياب يكشف سبب الـ"صفعة الشهيرة"
فن وثقافة
2024-11-16 | 07:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 مشاهدة
قال النجم
المصري
عمرو دياب، خلال تحقيقات تجريها السلطات معه في واقعة الصفع الشهيرة التي شهدها حفل زفاف، إن ما حدث كان "رد فعل طبيعي عقب شعوره بألم شديد، بعدما قام أحد المعجبين بجذبه بقوة وقرصه" خلال التقاط صورة تذكارية معه.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي بالنقض،
أيمن
محفوظ،، أن "الهضبة" ذكر في التحقيقات أنه "استدار بسرعة ودفع الشاب سعد أسامة، بيده لإبعاده عنه بسبب الألم، مما اضطره إلى إنهاء فقرته الفنية في الحفل ومغادرة المكان فورًا".
وشدد دياب، البالغ من العمر 63 عاما، على أنه "لم يكن ينوي إيذاء الشاب بشكل مقصود"، لكن التصرف الذي قام به الأخير "تسبب له في ألم بدني ومعنوي"، وفق المحامي.
كما اعتبر الفنان، خلال تصريحاته بالتحقيقات، أن الواقعة "أثرت على أدائه بالحفل وتسببت في إنهاء فقرته مبكرًا"، معتبرًا أن الفيديو المتداول للحادثة عبر
مواقع
التواصل الاجتماعي "يعد تشهيرًا به".
وأقام أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوب مصر، دعوى ادعاء
مدني
ضد نجم الغناء
المصري
عمرو دياب تطالب بتعويض قدره مليار جنيه
مصري
(مليون دولار) في واقعة صفعه لشاب خلال حفل
زفاف
قبل أيام أثار ضجة واسعة في
مصر
.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 23 نوفمبر الجاري للنظر في أولى جلسات القضية التي تتعلق بواقعة الصفع، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.
>>
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