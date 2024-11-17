الموت يفجع الفنان حسين الجسمي

وكشف الصحفي الكويتي، نايف الشمري، تفاصيل عن معاناة الراحل مع مرض السرطان، وقال إنه السبب في وفاته.وأوضح الشمري في مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، أن جمال الجسمي كان يتلقى العلاج في المستشفى خلال الفترة الماضية، قبل أن يفارق الحياة.وكان نجم الغناء الإماراتي، حسين الجسمي، قد نعى شقيقه بعبارة مؤثرة، وقال عبر حسابه على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "فراقك صعب".وتلقى الجسمي سيلاً من عبارات التعزية من جمهوره الكبير في العالم العربي، حيث قدم أغاني شهيرة بأكثر من لهجة عربية.كما تلقى تعازي من فنانين وفنانات في الوسط الفني، بينهم النجم تامر والفنان الكويتي المخضرم عبد الله الرويشد.والراحل جمال الجسمي هو شقيق أيضاً لكل من الإعلامي صالح الجسمي، والملحن فهد الجسمي.