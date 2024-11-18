وفاة ملك جمال الأردن أيمن العلي.. قصته أبكت الملايين (فيديو)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن موافقة لبنان على مقترح وقف اطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506706-638675114024616742.jpg
وفاة ملك جمال الأردن أيمن العلي.. قصته أبكت الملايين (فيديو)
فن وثقافة
2024-11-18 | 02:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
5,959 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
أكدت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم، وفاة الناشط
الأردني
أيمن
العلي، المعروف بلقب "ملك
جمال
الأردن"، بعد معاناة طويلة مع مرض
السرطان
.
وقالت إنه سيجري تشييع جثمانه بعد صلاة اليوم.
وكانت والدة
أيمن
قد صرحت قبل نحو أسبوع بأن نجلها توقف عن تلقي العلاج الكيماوي، معتمدًا فقط على المسكنات في أيامه الأخيرة. وقالت: "كل أم تتمنى لو تكون هي من تمرض بدلاً من فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، الحمد لله... أسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعيش مثل هذه المعاناة".
أيمن، الذي عرف بتفاعله الإنساني ودعمه للقضايا العادلة، شارك آخر تعليقاته عبر "فيسبوك" على مقطع مصور موجه من
غزة
إلى الأردن، متأثراً بالدعاء له بالشفاء. وكتب قائلاً: "أجمل شيء شفته بحياتي هذا اليوم، والله بحبكم من قلبي. الله يسعدكم ويعطيكم الصحة، الله ينصركم يا رب".
وقبل نحو عام، أعلن الراحل
أيمن
العلي، المعروف بلقب "ملك
جمال
الأردن"، إصابته بمرض السرطان، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشارك العلي متابعيه حينها تفاصيل رحلته مع المرض، ونشر صوراً له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، مرفقة بطلب الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة. ومنذ الإعلان عن إصابته، حرص العلي على مواجهة المرض بعزيمة لا تلين، متعهداً بعدم الاستسلام رغم قسوة العلاج.
في منشورات متتالية، وثّق العلي لحظات صعبة من رحلته، بما في ذلك الجلسات الأولى للعلاج الكيميائي، حيث ظهر مبتسماً رغم الألم، مؤكداً أنه يتحدى المرض بإيمان وصبر.
وكان العلي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدعم النفسي من عائلته وأصدقائه، إضافة إلى دعاء محبيه، كان له دور كبير في تعزيز إرادته. وأكد أنه رغم الألم الجسدي، فإن روحه ظلت مفعمة بالأمل، موضحاً أنه تلقى الجرعة الثالثة من العلاج وهو في حالة جيدة.
الدعم للعلي لم يقتصر على متابعيه فحسب، بل امتد إلى نجوم الفن، حيث وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، قائلاً: "ربنا يشفيه ويقويه يا رب".
كما انضمت الممثلة المصرية هنا الزاهد، التي ناشدت جمهورها الدعاء للعلي عبر حسابها الرسمي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
روايات متضاربة حول وفاة الشاب "محمد الباوي" في بابل.. ماذا قالت عائلته؟
03:54 | 2024-11-17
وفاة عائلة بحادث سير مأساوي في كركوك
14:02 | 2024-11-15
وفاة أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا
00:50 | 2024-11-15
لغزٌ في وفاة النجم الكوري سونغ جاي ريم... رسالة ومشاكل صحية
07:20 | 2024-11-12
وفاة
ملك جمال الأردن أيمن العلي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايلون ماسك يتوعد بـ"تدمير" هؤلاء
دوليات
51.01%
07:59 | 2024-11-16
ايلون ماسك يتوعد بـ"تدمير" هؤلاء
07:59 | 2024-11-16
قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
رياضة
28.51%
05:30 | 2024-11-17
قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
05:30 | 2024-11-17
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة
فن وثقافة
10.5%
11:39 | 2024-11-16
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة
11:39 | 2024-11-16
من لا يتواجد في بيته "لن يحسب ضمن العراقيين".. ما مصير المقيمين في الخارج؟
محليات
9.98%
00:29 | 2024-11-17
من لا يتواجد في بيته "لن يحسب ضمن العراقيين".. ما مصير المقيمين في الخارج؟
00:29 | 2024-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٥٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-18
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٥٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-18
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٥٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-18
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٥٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-18
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
اخترنا لك
أجمل مذيعة مصرية تخسر عملها بسبب بلوغر انتشرت لها فيديوهات "فاضحة"!
04:58 | 2024-11-18
فنانة عراقية شهيرة تكشف حقيقة احتجازها بدار المسنين
02:45 | 2024-11-18
الموت يفجع الفنان حسين الجسمي
04:48 | 2024-11-17
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة
11:39 | 2024-11-16
خلال التحقيقات.. عمرو دياب يكشف سبب الـ"صفعة الشهيرة"
07:56 | 2024-11-16
فنان مصري ينسحب من مسلسل: "البطلة شافتني مش أمور"
10:27 | 2024-11-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.