أحلام تثير ضجة بهديتها الفاخرة لزوجها مبارك الهاجري… تعرف على قيمتها

ونشر الهاجري عبر حسابه على إنستغرام مقطع أبدى فيه سعادته بالهدية قائلاً: “لما يكون عندك زوجة مثل الغالية أم فاهد، اليوم عطرتني بـ 30 ألف من عود وعنبر، ما شاء الله".ومن جانبها، ردت على حديث زوجها بطريقة مرحة وعفوية، مؤكدة على حبها الكبير له قائلة: “إنت تستاهل أكثر من 30 ألف ريال، تستاهل 3 مليار ريال".يُذكر أن الشائعات حول انفصال وزوجها الهاجري كانت قد انتشرت في أغسطس الماضي، إلا أن الزوجين نفيا تلك الأنباء بطريقتهما الخاصة.