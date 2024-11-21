طليقة المصري بيج رامي تكشف عن سبب دعوى الخلع

وأكدت مي السنهوري الزوجة الثانية لبيج رامي على خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي في "الإنستغرام" أنه رفض أن يطلقها بشكل ودي فلجأت إلي و أقامت ضده دعوى خلع.وكتبت مي السنهوري في المنشور: "للتوضيح لن يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا وبناء عليه حصلت على حكم بالخلع ضد بيج رامي والحمد لله على كل شيء".وقضت أسرة المنتزة شرق الإسكندرية قبل أيام بتطليق مي السنهوري من زوجها، لاعب الأجسام بيج رامي، بطلقة بائنة للخلع، مع إلزامه بدفع المصاريف القانونية.ويذكر أن بيج رامي كان تعرض لانتقادات واسعة بعد زيجته الثانية؛ إذ تعاطف الجمهور مع زوجته الأولى وتدعى مروة المغربي التي دعمته ووقفت بجانبه خلال مسيرته في تحقيق البطولات والشهرة كما أنجب منها ثلاث بنات وهن لجين ودارين وعائشة.