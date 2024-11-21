متهم بعبادة الشيطان.. محمد رمضان ينظم حفلا مع مغن عالمي ويثير جدلا واسعا

عن ترافيس سكوت أثار أزمة في بعد عن إقامته حفلا أمام الأهرامات في 28 تموز الماضي، إذ كان من المتوقع أن يستقطب الحفل جمهورا كبيرا، لكن تدخل المهن الموسيقية أدى إلى سحب الترخيص الخاص بالحفل.وعلق كامل، نقيب المهن الموسيقية قائلا: لو الحفل كان أقيم في مصر، كانت ستحدث نفس المشاكل، وهو ما جعلنا نتخذ قرار الإلغاء.وشهد الحفل موجة من الاعتراضات من قِبل الجمهور، الذي اعتبر أن إقامة الحفل تتعارض مع الآداب العامة المصرية.مخاوف الجمهور تزايدت بعد الحفل الذي أقامه ترافيس سكوت في إيطاليا، والذي شهد أعمال شغب واسعة أسفرت عن إصابة حوالي 60 شخصا، ورغم المحاولات لتنظيم الحفل، فإن المنظمة اضطرت للإعلان عن إلغائه بسبب مشاكل إنتاجية معقدة. وقالت في بيان لها: تم إلغاء العرض بسبب سوء الحظ والمشاكل الإنتاجية المعقدة، نعتذر للجماهير عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الأخبار.وبينما كان المصريون ينتظرون الحفل، وجدوا أنفسهم في حالة من الجدل، خاصة بعد التصريحات المثيرة لترافيس سكوت حول فقدان عذريته في مصر، مما أضاف المزيد من التعقيدات إلى الأزمة، ومع إلغاء الحفل، تتجه الأنظار إلى مسألة: كيف سيؤثر هذا الجدل على مستقبل إقامة الحفلات العالمية في مصر، خاصة مع تزايد التدقيق في الآداب العامة ومتطلبات الأمان في مثل هذه الفعاليات.