هند عاكف تطارد حسين فهمي لالتقاط صورة.. والجمهور بين منتقد ومتعاطف

حسين فهمي محاولة هند الأولى، والتقط صورًا مع عدد آخر من الحضور، إلا أنها واصلت مطاردته والسير إلى جواره وحاولت لفت انتباهه لتلتقط صورة معه، ولكنه رفض.وأبدى تعاطفا مع هند لافتين إلى أن حسين التقط صورا مع كل من طلب منه، وكان عليه أن يلبي طلبها، بينما انتقد الآخر تصرفات هند ومطاردتها المستمرة لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة وأن هذا الموقف ليس لها مع المهرجان، إذ سبق وأثارت واسعا التواصل الاجتماعي في الدورة الـ44 بعدما تم منع دخولها لعدم امتلاكها دعوة للحضور.وعبرت هند وقتها عن غضبها، ورفضت الانصراف حتى سُمح لها بالدخول، وقالت "أنا فنانة ومن حقي أدخل"، وأوضحت لاحقًا أن السبب كان ضياع التي كانت بحوزتها، وأن المشكلة حُلّت سريعًا بدعم من بعض المسؤولين، مما سمح لها بالدخول والمشاركة في الفعاليات.جدير بالذكر أن حفل الختام أقيم مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، أحمد حلمي، أمينة خليل، نبيلة عبيد، أشرف عبدالباقي، لقاء الخميسي.