مسلسل "أفكار أمي".. الفنانة حياة الفهد تعود بقوة للساحة الدرامية

يأتي مسلسل "أفكار أمي" ليعيد الجمهور إلى أجواء الأعمال الدرامية الخليجية المميزة، حيث يجمع المسلسل بين النجمة حياة الفهد والمخرج السوري المتميز باسل الخطيب، وذلك في ثالث تعاون فني يجمعهما بعد نجاح مسلسلي "أسد الجزيرة" و"مارغريت".ويضم مسلسل "أفكار أمي" مجموعة من النجوم الذين أثبتوا جدارتهم في عالم الدراما، منهم الحساوي، شيماء علي، ريم أرحمه، هيلدا، الخرجي، وحسين حداد، وهذا الخليط من النجوم يضمن تقديم عمل درامي متكامل يجمع بين الخبرة والشباب، ويقدم قيمة إضافية للمشهد الدرامي الخليجي.انطلقت فعاليات تصوير مسلسل أفكار أمي في دولة الكويت قبل عدة أيام، حيث يشهد العمل استعدادات كبيرة لإخراج عمل درامي متميز يليق بأسماء نجومه، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص صناع العمل على تقديم عمل يرضي أذواق الجمهور المتابع للدراما الخليجية.ومن المتوقع أن يحقق مسلسل أفكار أمي نجاحاً كبيراً، خاصة بالتزامن مع تواجد النجمة الكبيرة حياة الفهد في قائمة أبطاله والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي، بالإضافة إلى ذلك فإن التعاون بين حياة وباسل الخطيب يعد ضمانة لجودة العمل، حيث أثبتا من قبل قدرتهما على تقديم أعمال درامية مميزة.ويأتي هذا المسلسل من ضمن إنتاج مؤسسة الفهد تحت الإشراف العام ليوسف الغيث، وهذا ما يضمن تقديم عمل درامي متكامل من كافة النواحي الفنية والإنتاجية، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض المسلسل الجديد، وهو الذي يعد أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، ومع هذا التشكيلة المميزة من النجوم والكفاءات الفنية، فإن العمل يعد وحداً من القصص التي تقدم قصة درامية مشوقة ومليئة بالأحداث المثيرة.