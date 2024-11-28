ظهرت بإطلالة مميزة.. مهرجان ضيافة دبي 2024 يكرم رحمة رياض

وقد اختار المهرجان اهداء دورة 2024 للشاعر نزار قباني، حيث يكرّم سنوياً مبدعين ومميزين في جميع المجالات ومن مختلف الدول، ويسلّط الضوء على التنوُّع الثقافي والعالمي.وتحرص خلاله نجماتٌ كثيرات على التألُّق بأجمل الإطلالات الجمالية، التي تتراوح كما العادة، بين النعومة والقوة في المكياج، أما بالنسبة إلى تسريحات الشعر؛ فهي إما مرفوعة بأسلوب ناعم، أو منسدلة بأسلوب كلاسيكي أنيق.النجمة رحمة تألّقت بدورها على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة 2024، وكالعادة خطفت الأنظار بإطلالتها الأنثوية التي تجمع بين الرقي والنعومة والستايل العصري؛ حيث اختارت فستاناً طويلاً مزيّن بالكشكش، ومعه اعتمدت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه. ونسّقت مع تسريحتها، مكياج عيون دخانياً فخماً بدرجات غامقة مع الرموش المستعارة البارزة، وأحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي. فيما اعتمدت تغطية متوسطة للبشرة مع البلاش الزهري الواضح على الخدين.