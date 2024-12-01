وبحسب وسائل اعلام تونسية، ان فعاليات النسخة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، اختتمت بحفل أقيم داخل مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.وفازت المسرحية التونسية "بخارة" للمخرج الصادق الطرابلسي بالتانيت الذهبي، كما حازت على جائزة أفضل نص، وحصل بطلاها الفنان رمزي عزيز، والفنانة مريم بن حسن، على جائزتي أفضل وممثلة.بينما منحت التحكيم التانيت الفضي للمسرحية العراقية "بيت أبو عبد الله" للمخرج أنس عبد الصمد، والتانيت البرونزي للمسرحية المغربية "لا فيكتوريا" للمخرج أحمد ساهل، والتي حصدت أيضا جائزة أفضل سينوغرافيا.شهد حفل الختام تكريم الفنان السوري دريد لحام، وتسلمها نيابة عنه تامر العربيد، عميد المسرح السوري، وكذلك توج الفنان أومبرواز مبيا، عميد المسرح الكاميروني، والفنانين التونسيين: وجيهة الجندوبي، وعيسى حراث، والأمين النهدي، ومنجية الطبوبي، وعلياء حرار، وحليمة داود، وبشير القهواجي.