علياء بسيوني وأحمد سعد في أول عمل لهما

وأثنى عدد كبير من المشاهير وجمهور سعد باجتماعهما في هذا العمل، ومن بين المعلقين الفنانة شيماء سيف، والفنان هاني محروس، وأنابيلا وغيرهم.وكشفت علياء بسيوني عن صور جديدة من كواليس أول عمل جمعها بزوجها الفنان الشاب أحمد سعد، والتي حملت طابعاً رومانسياً.ونشرت بسيوني، عبر خاصية "ستوري" وفي منشور بحسابها على "إنستغرام"، عدداً من الرسمية الجديدة للإعلان وأخرى من كواليس التصوير وثالثة من تعليقات المقربين، وعلقت موجهة حديثها لزوجها وكتبت: الكبير.وفي الصور، أطلت علياء وأحمد مرتديين لوناً موحداً هو البرتقالي، ونسقا معه ألواناً متقاربة، في أول عمل يجمعهما منذ عودتهما قبل فترة وجيزة بعد طلاق دام أشهراً.وقبل ساعات، نشر سعد صورهما من كواليس الإعلام، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق بطريقة كوميدية وكتب: ده أول ظهور للمدام علياء وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفة شرف في آخر معايا.. لو سمحتوا لو في أي مسلسلات أو أفلام عايزينها ينسقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال.وقبل أسابيع، خضع الفنان أحمد سعد لعملية جراحية في منطقة الفك أبعدته عن الساحة الفنية بعد منعه من الكلام بأمر الطبيب، لكنه عاد مؤخراً وأحيا عدداً من الحفلات الغنائية داخل وخارجها.ومن المقرر أن يحيي النجم أحمد سعد حفلاً غنائياً في دبي يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما يحيي أحد أضخم حفلات الموسم من خلال حفل يجمعه بالفنان بهاء سلطان على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 من الشهر ذاته.