الطب الشرعي يحسم الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم

وأكدت التحريات أنه "طبقا لما ورد بتقرير مفتش وكذلك تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف على جثمان محمد فقد توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته".وكانت انهت بالجيزة التحقيقات في وفاة الملحن محمد حيث استمعت لأقوال زوجته وشقيقه وسائقه وحارس العقار وامرت بنقله الى مشرحة زينهم لإجراء مناظرة لجثمانه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.وكشفت تحريات بالجيزة عن تفاصيل في وفاة الملحن محمد حيث عثر كل من سائقه الخاص وحارس العقار الذي يسكن به على جثته داخل شقته.وأضافت التحريات أن الملحن محمد يقيم في الشقة مع زوجته أنوسة كوتة مدربة الأسود لكنها في وقت وفاته لم تكن برفقته حيث كانت في عرض للسيرك في محافظة وعادت فور اتصال السائق بها وإخبارها بوفاة زوجها.واستدعت النيابة أنوسة كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة وتاريخه المرضي والحالة الصحية له في الأيام الأخيرة، كما راحت تستجوب السائق وحارس العقار حول الحالة التي وجدا محمد عليها حيث هما كانا من عثر على جثته بعد عدة اتصالات هاتفية ولم يجب إليهما فاضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.وحسم مصدر أمني الجدل حول وفاة الملحن محمد داخل شقته بمنطقة حيث أكد على عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وأن الوفاة طبيعية.وأشار المصدر الأمني إلى أن الاصابات التي أفاد مفتش بوجودها في جسد الملحن محمد وأثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من ازمة صحية وتردده على المستشفى خلال الأشهر الاخيرة وايداعه غرفة الرعاية المركزة ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.وأكد المصدر الأمني على سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد حيث لم تتعرض لآثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.