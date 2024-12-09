ممثل سوري يعلن سرقة منزله وسيارته.. ما علاقة "الثورة"؟

وقال في مقطع عمد إلى حذفه لاحقا: "في ناس فاتوا على بيتي، مسلحين عم بقولوا انو من الثورة، سرقوا بيتي واخدو مفتاح السيارة".كما خرج في مقطع آخر، قال فيه إنه حذف الفيديو بسبب "انفعاله الزائد"، وتابع: "كل يلي عم يصير معي، ما بروحلنا وما بغير موقفنا وطموحنا انو نحن هلق بمرحلة بناء ودولة جديدة تحترم الناس".وأضاف: "عنا ثقة بإدارة العمليات العسكرية، ومنعرف انها تحت ضغط كتير كبير بسبب ما خلفه نظام الأسد".