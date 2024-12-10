كندة علوش تعلن شفاءها من السرطان ثم تتراجع.. ما القصة؟

حالة من الحيرة أصابت متابعي الفنانة السورية كندة علوش، بعد أن أعلنت عن تطورات إيجابية للغاية، فيما يخص معاناتها من السرطان، قبل أن تتراجع.حيث نشرت كندة علوش صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة "اليوم أعلن شفائي التام من .. باركولي".الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من زملائها في الوسط الفني، وحرصوا على توجيه التهنئة والمباركة لها بعد الرحلة الطويلة التي قضتها في محاربة سرطان الثدي.صدمت الجميعلكن كندة علوش صدمت الجميع، بعد أن قامت بحذف الصورة والإعلان الخاص بشفائها من السرطان، من دون أن توضح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.واستمرت كندة علوش في نشر التحديثات الخاصة بالوضع في سوريا، عبر خاصية القصص المصورة، من دون أن تتحدث عن الوضع الصحي الخاص بها.كما نشرت مجموعة من تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وهي في حالة فرحة شديدة، بعد الأحداث التي وقعت في سوريا مؤخرا، وعلقت على إحدى قائلة "صباح الفرج".كندة علوش تكتمت على إصابتها بمرض لأكثر من عام كامل، وظلت تتلقى العلاج الكيمياوي وسط دعم وتشجيع من زوجها عمرو يوسف ووالدتها.ولم تكشف عن الأمر سوى قبل أشهر قليلة، حينما أطلت في لقاء تلفزيوني، تتحدث فيه عن أسرار غيابها الطويل، وأن الأمر حدث بسبب إصابتها بالمرض.