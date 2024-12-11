هددها على "تيك توك".. محاكمة شاب متهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

هذه التهديدات تسببت في تدهور حالتها النفسية، مما دفعها إلى التفكير في إيذاء نفسها. وقد تم تحديد جلسة يوم 12 2024 لبدء محاكمة المتهم في جنايات المنصورة، برئاسة المستشار المري.صرح الطفلة أن الواقعة بدأت عندما تلقى إشعارًا من المدرسة حول تدهور حالة ابنته النفسية. وأضاف أن المدرسة أوضحت له أن ابنته تعرضت للابتزاز من شخص تمكن من الحصول على صور خاصة بها وهددها بنشرها مقابل مبالغ مالية. وتابع قائلاً إن ابنته أفصحت عن الأمر لصديقة مقربة لها، التي بدورها أبلغت الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة.وأوضح الأب أن المدرسة بادرت بتوفير دعم نفسي للطفلة، ثم تواصلت معه لشرح تفاصيل الحادثة. بناءً على ذلك، توجه إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ رسمي. وقدمت السلطات دعمها بتحليل المحادثات على هاتف الطفلة واستخراج الأدلة اللازمة، بينما تم استدعاء الطفلة لجلسات التحقيق، إلا أن عدم إقامتها معه حال دون حضورها.تشير أوراق القضية إلى أن المتهم، خالد. م، البالغ من العمر 19 عامًا، استغل وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال تهديدات متكررة للطفلة هنا عبدالحميد الفقي، ابنة الفنانة عبد الوهاب. ووجهت له تهمة تهديدها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء جمعها بطريقة غير شرعية، وطلب مقابل ذلك مبالغ مالية.كما تضمنت لائحة الاتهام انتهاكه لخصوصية الطفلة والاعتداء على القيم الأسرية عبر إرسال رسائل متكررة تحتوي على تهديدات وإساءات. إلا أن محاولاته فشلت بسبب لجوء الطفلة وأسرتها إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية