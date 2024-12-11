تطورات بقضية ابنة شيرين.. والدها: لن اتنازل عن قضية تهديد "هنا"

وشدد مصطفى خلال تصريحات صحفية محلية له قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم غدًا، أنه لن يتنازل عن القضية.وقال مصطفى: "أعتذر عن عدم الحضور غدًا، لكن سيكون فريق المحامين متواجدا في المحكمة، ولن أتنازل عن القضية، وأثق في استعادة حق بناتي".من المقرر أن تنظر جنايات المنصورة الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم الذي قام بتهديد وابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر التواصل الاجتماعي. هذه التهديدات تسببت في تعرض الابنة لأزمة نفسية شديدة، وفقًا لما ذكره والدها محمد مصطفى.وفي سياق آخر، قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية بمصر، إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق داخل النقابة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الملحن الراحل محمد رحيم.وخلال حفلها بالكويت، طالبت شيرين الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل، مع تعليق اعتبره غير لائق.وأضاف مصطفى كامل في بيانه: "ما صدر عن شيرين عبدالوهاب هذه المرة يعتبر استهتارًا بكل القيم الإنسانية والفنية، وهو أمر يستحق المساءلة القانونية".