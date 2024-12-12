تفاقم حالة الفنان نبيل الحلفاوي وابنه يطلب الدعاء

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن دخول الحلفاوي غرفة العناية المركزة إلا أن أسرة الفنان الكبير لم تنف أو تؤكد تلك .من ناحيته قال الدكتور زكي إنه يحاول التواصل مع الفنان نبيل الحلفاوي للتأكد من صحة المنتشرة خلال الساعات الماضية، لكنه لم يستطيع التواصل معه أو نجلة المخرج الحلفاوي.يُذكر أن نبيل الحلفاوي يغيب منذ فترة عن المشاركة في أعمال فنية، حيث كان آخر أعماله في الدراما، مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في عام 2021، وقام ببطولته الفنان طارق لطفي، أما في السينما فظهر في فيلم "تسليم أهالي" مع الفنان هشام ماجد ودنيا سمير غانم، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي.