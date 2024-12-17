آخرهم الحلفاوي.. فنانون عرب رحلوا في 2024

وشكلت هذه الخسائر صدمة وحزنًا عميقًا لجمهورهم ومحبيهم الذين ارتبطوا بأعمالهم وإبداعاتهم على مدى سنوات طويلة، ونستعرض فيما يلي أبرز الراحلين من الفنانين في هذا العام:رحيل نبيل الحلفاويفُجِع الوسط الفني يوم الأحد الماضي بوفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية.وأعرب أبناؤه عبر حسابه على عن امتنانهم لدعاء محبيه، مؤكدين أن والدهما رحل دون معاناة طويلة. أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة، وتلقت أسرته العزاء هناك.وفاة السعدنيرحل السعدني، عمدة الدراما المصرية، يوم 19 أبريل، عن عمر 81 عامًا. شكّل خبر وفاته خسارة كبيرة للفن المصري، حيث قدّم أعمالًا لا تُنسى، أبرزها دوره في مسلسل حسن أرابيسك.وفاة حسن يوسفتوفي الفنان القدير حسن يوسف يوم الثلاثاء 29 أكتوبر عن عمر ناهز 90 عامًا. عُرف بأدواره الخالدة في السينما والتلفزيون، وأكدت المصادر أن وفاته كانت طبيعية، مما شكّل مفاجأة لمحبيه.وفاة مصطفى فهميفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء 30 أكتوبر، توفي الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية. أثار رحيله موجة من الحزن داخل الوسط الفني وبين جمهوره.وفاة جميل برسومغادرنا الفنان جميل برسوم في 4 مارس عن عمر ناهز 81 عامًا، تاركًا أثرًا لا يُنسى من خلال أدواره المميزة في الدراما المصرية، خاصة خلال شهر رمضان والعيد.وفاة شيرين سيف النصررحلت الفنانة شيرين سيف النصر يوم السبت 13 أبريل عن عمر 56 عامًا. أثار خبر وفاتها صدمة كبيرة بين جمهورها، خاصة مع وصيتها بأن تُدفن بهدوء دون تغطية إعلامية أو إقامة عزاء.وفاة محمد رحيمفُجع الوسط الفني بوفاة الموسيقار محمد رحيم يوم السبت 23 نوفمبر عن عمر 45 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة. وأُثيرت شائعات حول وجود شبهة جنائية، مما أدى إلى تأجيل الجنازة حتى حسم الأمر.وفاة شريفة ماهررحلت الفنانة شريفة ماهر يوم السبت 26 أكتوبر إثر إصابتها بتسمم في الدم. أعلن نجلها الخبر عبر مواقع التواصل، طالبًا الدعاء لها.وفاة تامر ضيائيفقد الوسط الفني الفنان تامر ضيائي يوم الأربعاء 17 يوليو، بعد تعرضه للاعتداء أثناء مرافقة زوجته للعلاج. نعى زملاؤه رحيله المفاجئ بحزن عميق.وفاة حلمي بكرغادرنا الموسيقار حلمي بكر يوم 1 مارس عن عمر 86 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض. عانى الراحل من مشكلات صحية متعددة أبرزها كهرباء زائدة بالقلب وأمراض في الكلى والرئة.وفاة حمدي الرمليتوفي الفنان حمدي الرملي يوم الأحد 10 نوفمبر بعد صراع مع سرطان الكبد، حيث أمضى أيامه الأخيرة في المستشفى.وفاة ناهد رشديفُجع الوسط الفني برحيل الفنانة ناهد رشدي يوم السبت 14 سبتمبر. جاء خبر وفاتها صادمًا، حيث وافق يوم عيد ميلادها، مما زاد من ألم جمهورها ومحبيها.فنانون رحلوا في 2024وفاة عادل الفاررحل الفنان عادل الفار يوم الخميس 21 نوفمبر بعد صراع طويل مع أمراض متعددة، منها مشكلات في القلب والكلى والكبد.وفاة محمد قشطةتوفي الفنان محمد قشطة يوم الأحد 24 مارس عن عمر ناهز 74 عامًا، إثر معاناته من مرض الفشل الكلوي، حيث تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة.