اليوم العالمي للغة العربية.. ينطقها نصف مليار انسان ولها فضل على الحضارة الانسانية

وجاء اليوم 18 كانون بصفته اليوم للغة العربية، منذ تاريخ 18 ديسمبر 1973، عندما قررت الأمم في ذلك التاريخ، بإدخال اللغة ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وبذلك تقرر الاحتفال بهذا اليوم من كل عام ومنذ 51 عاما باللغة .تُعد لغة عالمية ذات أهمية ثقافية، إذ يبلغ عدد الناطقين بها حوالي 450 مليون شخص وتتمتع بصفة لغة رسمية في حوالي 25 دولة، ومع ذلك، فإن المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت باللغة لا يتجاوز نسبة 3%، مما يحدّ من إمكانية انتفاع ملايين الأشخاص به، بحسب الأمم .وتعتبر اللغة لها أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتم الصلاة او أي عبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، كما أن هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.وقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التهاني بهذا اليوم وقال في تغريدة تابعتها انه "في اليوم للّغة العربية، نحيي جميع الناطقين بهذه اللغة الثريّة، التي ارتبطت بالحضارة والإسلامية على مدى قرون".وأضاف: "لقد تشرفت لغتنا بأنْ تكون لغة القرآن الكريم والتشريع والرسالة، وكانت سببًا في ارتقاء وتطوّر العلوم والفلسفات والأفكار في مختلف المجالات، حتى أن البشرية مازالت إلى يومنا هذا تعترف بفضلها على الحضارة الإنسانية".