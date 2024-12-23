هشام يانس في ذمة الله... أبرز مَن قلّد صدام حسين والملك حسين وياسر عرفات

ونعى وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة الفنان الراحل، قائلاً: "الساحة الفنية الأردنية فناناً كبيراً قدّم العديد من الأعمال التي ارتبطت بشخصيته الإبداعية".واشتهر الممثل الراحل بتقليد شخصيات عربية وعالمية بارزة من بينها ملوك ورؤساء، على غرار الحسين بن طلال، وياسر عرفات، وصدام حسين، ومعمر القذافي، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، والحبيب بورقيبة، ومحمد متولي الشعراوي، وجورج بوش، وبيل كلينتون.وتخرّج يانس من الحقوق في القاهرة، ثم لمع من خلال البرنامج الكوميدي المنوع "ليالي عَمّان" أوائل ثمانينات القرن الماضي، حين قام بأداء مئات الشخصيات حتى النسائية منها، بقالب كوميدي ساخر، وأدّى مئات الأغاني الشهيرة بأسلوب كوميدي بتغيير الكلمات والمحافظة على نفس اللحن.وشكّل يانس في وقت لاحق ثنائياً فنياً مع الفنان نبيل صوالحة من خلال "أهلاً نبيل وهشام"، ثم انضمت إليهما الفنانة أمل الدباس في ما بعد، وقدّم الثلاثي المسرحي العديد من المسرحيات السياسية من أبرزها "أهلاً حقوق الإنسان العربي"، و"نظام عالمي جديد"، و"مؤتمر قمة عرب"، و"السلام يا سلام"، و"التطبيع"، و"أهلا حكومة"...وفي المسرح أيضاً، أسس أول مسرح مدرسي في أبوظبي، وأشرف على تطوير النصوص التلفزيونية والمسارح المدرسية في الإمارات وقطر.وبرع يانس في الكتابة الدرامية والإذاعية والتلفزيونية، حيث كتب أكثر من 82 مسلسلاً، من أبرزها "المناهل" من الفئة التعليمية. وقدّم الكثير من المسلسلات الدرامية على غرار "نجاتي"، و"حرمه"، "نقطة"، و"سطر جديد"...وتقلّد الراحل وسام الحسين من الدرجة الثانية من قبل الملك عبدالله الثاني في عام 2013.