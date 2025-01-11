أول ظهور للفنان عبد المنعم عمايري بعد تعرضه لاعتداء (صورة)

نيوز – فني

نشرت عمايري، ابنة الفنان عبد المنعم عمايري صورة ظهر فيها والدها وهو على سرير المستشفى، باديًا عليه التعب من الحادث الذي تعرض له في دمشق.

وعلقت على الصورة "الحمد لله على حبيب ألبي".

وكانت نشرت، يوم أمس الجمعة، منشورًا بعد تعرض والدها للضرب على حد قولها، بينت فيه: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد ضرب أبي قدام عيوني وأبي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هي الأمانة والثقة بأنه نعمر بلد جديدة، قد أبوه وعم يضربوا ويرفسوا برجليه عكبدو! ما شاء الله فعلا شي بيرفع الراس"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "وين وين الحكم وين الدين والشهادة؟ بيسمحلك تمد إيدك وترفع سلاح عواحد قد أبوك؟ وين الأخلاق بأنك تضرب زلمة قد أبوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟".

وكان العديد من وسائل الإعلام تناقلت أخبارًا عن تعرض عمايري للضرب، وفق ما قالت ابنته.

وظهر عمايري في مقطع فيديو وهو يصرخ في وجه عناصر الحاجز، ويقول إن أحدهم رفع البارودة في وجهه، بينما يحاول الحاضرون تهدئته.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن الاعتداء على عمايري جاء بسبب "التلفظ بسب الذات الإلهية".