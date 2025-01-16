باسم ياخور: لست مشمولا بحالة التكويع وما يحصل في سوريا "شوربة"

وقال ياخور، في لقاء مع الاعلامية نايلة تويني، على القناة التابعة لجريدة "النهار"، ان "كثير من الأمور في لم تتغير في الجوهر، وذلك بعد تسلم الادارة الجديدة الحكم، وهناك الكثير من الأمور صنفت على انها ظواهر او فردية".وعن عودته الى سوريا، اعلن ياخور ان "مسالة رجوعه الى البلاد مشروطة"، معتبراَ ان "الوقت حالياَ ليس مناسباَ للعودة، في ظل حالة "الفوضى" التي تعيشها ، حيث "لا يضمن أي ردة فعل سيئة او سلبية".وانتقد إطلاق سراح جميع المساجين، بمن فيهم السارقون والمغتصبون والقتلة، واصفا بأنه أشبه بـ"الشوربة".وحول اتهامه بتغيير موقفه تجاه النظام السابق، رفض ياخور أن يكون "مشمولا بحالة التكويع"، لانه حسب قوله، " لم يكن مستفيدا برغم كل الكلام الفاضي الذي صدر".واضاف ياخور " كنت اعبر عن وجهة نظري والتي كانت في حينها تصب في صالح النظام، والتي كانت تسبب لي تنمر وتهديد بالقتل في بعض الأحيان".واكد باسم ياخور ان مواقفه المؤيدة للنظام "اثرت عليه بشكل كبير في عمله وانتشاره المهني"، وقال "لو كنت بالمقلب الاخر في صف المعارضة، على الصعيد المهني كنت تلقيت فرص اهم بكثير وكانت اموري افضل بكثير، ولكن انا كان لدي قناعة وكنت أقول رأيي".