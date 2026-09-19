أصالة تتلقى هدية استثنائية من شاب كفيف في دمشق

وفي التفاصيل، فقد التقت صانع العطور الشاب السوري الكفيف ، الذي أوضح أنه صمم هذه الخلطة العطرية خصيصا لها قائلا: "عملت خلطة عطر حسيتها بتلبق لك وسميتها أصالة"، مشيرا إلى أن شقيقه الأوسط ساعده في حفر اسم "أصالة" بشكل بارز على الزجاجة.من جهتها، أعربت أصالة عن سعادتها البالغة بالهدية، وقامت بتجربة العطر على الفور مبدية إعجابها الشديد بمكوناته المنعشة قائلة: "حلوة كتير وفريش، وفيها برتقال كأنه"، كما أثنت على موهبة الشاب وتواضعه، وأكدت دعمها له.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللفتات الإنسانية التي شهدتها زيارة أصالة إلى ، حيث أحيت أول حفل غنائي لها في دمشق بصالة بعد غياب استمر قرابة 15 عاما.