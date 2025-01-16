رانيا يوسف تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تربيتها

عندما سُئلت عن "أصيع" شيء قامت به آنذاك، قالت إنها اعتادت الذهاب مع زميلاتها إلى حفلات الديسكو كل يوم خميس، حيث كانوا يرقصون ويستمتعون بأوقاتهم في حفلات "الماتينيه" من الساعة 4 إلى 8 مساءً. وأضافت: "كنت أعود للبيت وأخبر أهلي أنني كنت في درس".وتطرقت رانيا إلى تأثير والدها على تربيتها، مشيرة إلى أنه كان ضابطًا صارمًا ولكنه ليس قاسيًا. وأوضحت: "كنت أعيش في حالة رعب مستمر بسبب الطقوس الصارمة التي وضعها لي والدي. مع ذلك، قررت التمرد وصنع مستقبلي بطريقتي الخاصة".كما تحدثت عن إجبارها على دراسة آداب إنجليزي بدلًا من الالتحاق بمعهد السينما، مما جعلها تُكمل دراستها على مدار 14 عامًا، قائلة: "كان حلمي أن أكون مخرجة، لكن والدي رفض ذلك تمامًا".رانيا تألقت مؤخرًا في مسرحية "حاوريني يا كيكي" ضمن موسم الرياض، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم الشربيني، أوس أوس، صدقي، ومحمد دياب. المسرحية من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.وفي الدراما التلفزيونية، يعرض لها حاليًا مسلسل "موضوع عائلي 3"، الذي يشاركها بطولته ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، وطه دسوقي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم وإخراج أحمد الجندي.مؤخرًا، عُرض لها مسلسل "عمر أفندي" الذي يشاركها بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، وميمي جمال. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.الجدير بالذكر أنه يُعرض الآن مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، للفنانة رانيا ، يشارك في مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد القس، محمد شاهين، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.