هدى حسين الممثلة المفضلة بمهرجان "جوي أووردز"

فازت الفنانة العراقية هدى حسين بجائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات بحفل "جوائز صنّاع الترفيه "جوي أووردز".

وأقيم الحفل بدورته الخامسة في العاصمة الرياض.

ويتم في الحفل الاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويكرّم خلاله أبرز الشخصيات من العالم والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2024.