الكشف عن حقيقة انفصال وفاء الكيلاني عن تيم حسن

وقالت وفاء الكيلاني: "زوجي تيم حسن تغيب عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني، والذي اتوقع ان يكون أحد اهم المسلسلات العربية في شهر رمضان، نافية في الوقت ذاته خبر انفصالهم".ظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني، بصحبة ابنها في حفل جوائز جوي أورد، الذي أقيم ليلة، السبت 18 كانون الثاني، في السعودية، وحضره عدد كبير من الفن والإعلام والمجتمع.وارتدت وفاء الكيلاني، خلال الحفل فستانا أزرق طويلا وأنيقا، وكان بجوارها ابنها ريان، من زوجها الأول "اللبناني طوني ميخائيل".يذكر أن وفاء الكيلاني تزوجت من طوني ميخائيل، زواجًا مدنيًا في قبرص عام 2008، ثم عُقد قرانهما في مصر على يد شيخ بعد اعتناق الأخير للدين الإسلامي، واستمرت الزيجة حتى شهر تموز من عام 2016، بعدما تم إعلان الطلاق.وأنجبت وفاء الكيلاني من طوني ميخائيل طفلين، هما: "جودي وريان"، ثم تزوجت بعدها من الفنان السوري تيم حسن، عام 2017، وتستمر هذه الزيجة حتى الآن، ولم تُنجب أي أطفال من تيم حتى الآن.وتعد زيجة وفاء الكيلاني، والفنان السوري تيم حسن من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث لا يزال الكثيرون يهتمون بأخبارهما الشخصية وهذا الزواج الذي تم في ايار 2017.وفي لقاء متلفز، جمع بين تيم حسن ووفاء الكيلانى، أثناء حلول الأول ضيفا على برنامج "الحكم" عام 2015، أي قبل زواجهما بعامين، تحدث فيه "تيم عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأى فتاة، لتفاجئه "وفاء" في اللقاء بطلبها الزواج منه، قائلة: "تيم أنا عاوزة أتجوزك".اعتلت ضحكة وفاء الكيلاني، بعدما صدمت تيم حسن بهذه الجملة السالفة الذكر، ما جعل البعض يرونها مزحة في 2015، لكن بعد إعلان زواج الثنائي في 2017، أعيد نشر هذا الفيديو، بعدما تحول إلى حقيقة، وكان حبا مخزونا في قلب الكيلاني من قبل.