هنا الزاهد تشارك كريم عبد العزيز فلم "الأرض السوداء" كضيفة شرف

فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم النجمة هنا الزاهد وهو من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره فى أكثر من ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة فى مدينة الجونة.وفى سياق آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد حالياً مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it ويشارك فى العمل محمد الشرنوبي، صابرين، البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.هنا الزاهد يعرض لها أيضاً فى الوقت الحالى فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.