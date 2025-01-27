والد أنغام يعلّق على أزمة ابنته وعبد المجيد عبد الله

نيوز – فني

علّق الموسيقار محمّد علي الفنّانة أنغام على الفيديو الذي أثار ضجّة في حفل توزيع جوائز جوي أووردز، والذي ظهرت فيه ابنته وهي تلقي التّحيّة على الفنّان عبدالمجيد الذي بادر إلى تقبيلها عدّة مرّات ترحيبًا بها.

وأكّد الفنّانة أنغام في تصريحات خاصّة أنّه "لا يرى في تصرّف ابنته مع عبدالمجيد أيّ شيء مخلّ بالآداب". واشار إلى أنّ "أنغام وعبدالمجيد يعتبران زميلَين وصديقَين وأخوَين". وختم محمّد علي بالقول: "مش شايف أيّة حاجة مخلّة في ابنتي لعبدالمجيد عبدالله، فهما زميلان وأخوان". وكان مقطع الفيديو الذي انتشر لأنغام وعبد المجيد قد أثار الجدل التّواصل الاجتماعيّ ما دفع بالسّلطات السّعوديّة، الى استدعائهما وذلك لمخالفتهما لائحة على الذّوق العام.

