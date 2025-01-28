أيمن زيدان يعلق على أزمة زوجة ابنه لمى بدور

وأوضح وائل زيدان، خلال حديثه مع برنامج "إي تي بالعربي"، أن "شقيقه أعرب عن عدم رضاه عن مشاركة زوجة ابنه في هذه المظاهرة، وصرح لها قائلاً: "ما كان لازم تعملوا هيك شي، الناس لسة طالعة من وكل واحد عنده معاناة".كما أضاف وائل أنه "يشارك شقيقه الرأي، معتبراً توقيت المظاهرة غير مناسب، واصفًا الانتقادات التي تعرضت لها بدور بأنها كانت قاسية ومؤلمة".يُذكر أن لمى بدور، التي انضمت لعائلة زيدان في تشرين الأول الماضي بعد زواجها من زيدان، شاركت في المظاهرة بعد شهرين فقط من زواجها.الحدث الذي جمع مئات السوريين كان يهدف إلى المطالبة بإقامة مدنية، وجاء في ظل تحولات سياسية كبيرة في سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السابق.وقد أثارت مشاركة بدور جدلاً واسعاً، حيث تصدرت في تلك المظاهرة، ما جعلها عرضة لانتقادات طالت أيضًا عائلة زوجها، خاصة الفنان زيدان المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام السابق.وتشهد منذ تلك الفترة نقاشات سياسية واسعة بين مختلف الفئات، بما في ذلك الفنانين، حول المرحلة المقبلة وشكل الدولة الجديدة، وهو ما يثير انقسامات حادة تظهر بشكل جلي في منصات التواصل الاجتماعي.