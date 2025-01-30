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بتهمة السب والقذف.. عفاف شعيب تقاضي محمد سامي
فن وثقافة
2025-01-30 | 07:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,010 مشاهدة
أجلت
المحكمة
الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد
سامي
في قضية سب وقذف الفنانة المصرية عفاف شعيب إلى يوم 5 شباط المقبل.
وكانت الممثلة القديرة حركت دعوى قضائية ضد المخرج، اتهمته بالسب والقذف والتشهير بها في وسائل الإعلام، نظرا لوجود خلاف كبير بينهما منذ 14 عاماً.
وتجدد الخلاف بين الطرفين بعد التصريحات التي أدلى بها المخرج محمد
سامي
خلال ظهوره في برنامج "أسرار" مع الإعلامية
أميرة
بدر، التي تضمنت إساءات واتهامات اعتبرتها عفاف شعيب تشهيرا بها، ففي المقابلة التي بثت في اذار 2024، تحدث محمد
سامي
عن خلافاته مع الفنانة المصرية، حيث أشار إلى أنها اتهمته بإجبارها على تصوير مشهد في مسلسل "آدم" مع الفنان تامر حسني، رغم معاناتها من آلام الظهر، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية.
ورد
سامي
على هذه الاتهامات قائلًا إنه يكن احتراما كبيرا لعمرها ومكانتها الفنية، لكنه نفى صحة كلامها، قائلا: "لا يمكنني تكذيب سيدة كبيرة في السن، لكن حديثها غير دقيق وربما اختلطت عليها الأمور أو نسيت التفاصيل الحقيقية".
كما أضاف سامي: "إن الفنانة عفاف شعيب ادعت أنها مريضة ولن تستطيع المجيء للتصوير، واكتشفت بالصدفة أنها ذهبت في نفس اليوم لتصوير مسلسل آخر، واتضح لي أنها تكذب كي تؤجل تصوير مسلسلي من أجل الذهاب لتصوير مسلسل آخر".
تصريحات
سامي
لم تمر مرور الكرام، حيث اعتبرتها الفنانة عفاف شعيب إساءة مباشرة لسمعتها وكرامتها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء، وقالت إن هذه القضية ليست فقط للدفاع عن نفسها، بل للوقوف ضد أي تجاوز أو إساءة قد تطال الفنانين ممن ساهموا في تاريخ الفن.
ووفقا لتصريحات محامي الفنانة عفاف شعيب، فقد تقدم بطلب تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه نتيجة للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بموكلته جراء تصريحات محمد
سامي
.
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