بتهمة السب والقذف.. عفاف شعيب تقاضي محمد سامي

وكانت الممثلة القديرة حركت دعوى قضائية ضد المخرج، اتهمته بالسب والقذف والتشهير بها في وسائل الإعلام، نظرا لوجود خلاف كبير بينهما منذ 14 عاماً.وتجدد الخلاف بين الطرفين بعد التصريحات التي أدلى بها المخرج محمد خلال ظهوره في برنامج "أسرار" مع الإعلامية بدر، التي تضمنت إساءات واتهامات اعتبرتها عفاف شعيب تشهيرا بها، ففي المقابلة التي بثت في اذار 2024، تحدث محمد عن خلافاته مع الفنانة المصرية، حيث أشار إلى أنها اتهمته بإجبارها على تصوير مشهد في مسلسل "آدم" مع الفنان تامر حسني، رغم معاناتها من آلام الظهر، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية.ورد على هذه الاتهامات قائلًا إنه يكن احتراما كبيرا لعمرها ومكانتها الفنية، لكنه نفى صحة كلامها، قائلا: "لا يمكنني تكذيب سيدة كبيرة في السن، لكن حديثها غير دقيق وربما اختلطت عليها الأمور أو نسيت التفاصيل الحقيقية".كما أضاف سامي: "إن الفنانة عفاف شعيب ادعت أنها مريضة ولن تستطيع المجيء للتصوير، واكتشفت بالصدفة أنها ذهبت في نفس اليوم لتصوير مسلسل آخر، واتضح لي أنها تكذب كي تؤجل تصوير مسلسلي من أجل الذهاب لتصوير مسلسل آخر".تصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث اعتبرتها الفنانة عفاف شعيب إساءة مباشرة لسمعتها وكرامتها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء، وقالت إن هذه القضية ليست فقط للدفاع عن نفسها، بل للوقوف ضد أي تجاوز أو إساءة قد تطال الفنانين ممن ساهموا في تاريخ الفن.ووفقا لتصريحات محامي الفنانة عفاف شعيب، فقد تقدم بطلب تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه نتيجة للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بموكلته جراء تصريحات محمد .