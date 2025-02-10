الفنان المصري عبد العزيز مخيون يدفع ديّة.. ما القصة؟

وجاء ذلك خلال جلسة صلح عقدت بين عائلتي مخيون ويعقوب في قرية القناوية بمركز أبو حمص، بحضور كبار عائلة مخيون وأهالي القرية.وأسفر الحادث، الذي وقع عند مدخل القرية، عن وفاة الشاب وإصابة شخصين آخرين بعدما اصطدمت سيارة نجل الفنان مخيون بالضحية. وحضر جلسة الصلح الدكتور مخيون، رئيس حزب النور السابق، إلى جانب الفنان مخيون وعدد من أفراد عائلته.وخلال الجلسة، قدم الفنان مخيون الدية المتفق عليها لعائلة المتوفى تعويضا عن الحادث، كما قدم هو وعائلته العزاء لأهل الفقيد، داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.كشفت التحقيقات أن نجل الفنان مخيون كان يقود سيارته على الطريق الزراعي السريع بالقرب من قرية القناوية عندما اصطدم بالشاب وأصاب شخصين آخرين.وأظهرت نتائج تحليل عينات الدم والبول الخاصة بالمتهم تعاطيه للمخدرات، مما دفع النيابة العامة إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يتم تجديد حبسه 15 يوما إضافيا.وكانت النيابة قد طلبت عرض المتهم على الطب الشرعي لتحديد مدى تأثره بالمخدرات وقت الحادث، كما تم التحفظ على السيارة الخاصة به. وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت سببا رئيسيا في وقوع الحادث.وقد حرص الفنان مخيون على تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الحادث، حيث قدم الدية وشارك في جلسة الصلح لتخفيف الألم عن عائلة .