تفاصيل جديدة عن جلسة محاكمة محمد سامي وعفاف شعيب

نيوز – فني

عقدت جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب.

وشهدت الجلسة حضور ومرافعة دفاع المدعي والمدعى عليه أمام هيئة مع مطالبات عديدة من كلا الجانبين، وفق وسائل إعلام مصرية.

من جهته، سعيد، محامي المخرج محمد سامي، "ببراءة موكله استنادا على عدم توافر أركان الجريمة في القضية"، مؤكدا أن "التصريحات التي أدلى بها المخرج في البرامج التليفزيونية، لم تكن مسيئة، وجاءت ردا على أسئلة المذيعة".

وذكر دفاع المخرج أن "الاتهام الموجه إلى موكله لا يستند على دليل قاطع، دون ثبوت ما يبرر الاتهام بالسب والقذف، حيث إنه لم يتم استخدام عبارات مبينة تخدش الشرف أو الاعتبار علانية".

كما أضاف أن "النيابة تعسفت في قيد ووصف الوقائع في القضية"، مشيرا إلى "وجود كيدية من قبل شعيب، لاستغلال النزاعات الشخصية والمهنية في بيئة العمل الفني".

ولفت النظر إلى أن "عدم إسناد أدوار تمثيلية لشعيب في أعمال الإخراجية، يعود لافتعالها الكثير من المشاكل"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب طلبا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، مطالبا "بتغطية الأضرار المعنوية والمادية التي تتكبدها نتيجة لهذه الدعوى".

الجدير بالذكر أن قرار إحالة المخرج محمد للمحاكمة، تضمن سب وقذف المتهم في 14 آذار من العام الماضي، بدائرة قسم أول أكتوبر، المجني عليها عفاف علي أحمد شعيب، بتوجيه ألفاظ محددة تسيئ إلى شرفها واعتبارها علانية. حسب صحف محلية.