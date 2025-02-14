بعد سنوات من الغياب.. أصالة نصري تقرر العودة إلى سوريا

وقال أنس إن "الحفل الكبير الذي يجري العمل عليه يليق بالجمهور السوري، في خطوة تعكس رغبة الفنانة في لقاء جمهورها بوطنها الأم".وكشف نصري أن "توقيت العودة يعتمد على الظروف العامة في البلاد، لكن العمل جارٍ على قدم وساق لضمان نجاح الحدث"، مؤكدا أن شقيقته "متحمسة لهذه الخطوة".وأكد أن الحفل المرتقب سيكون مناسبة للاحتفال مع الجمهور السوري واستعادة الذكريات الفنية في دمشق، مع الحرص على تقديم برنامج غنائي مميز يلبي تطلعات الجمهور.من جانبها، عبّرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها الكبيرة بالتحضيرات الجارية، مشيرة إلى أن العائلة بأكملها متحمسة لهذه اللحظة التي طال انتظارها.وأكدت أن زيارة تمثل بالنسبة لهم حدثاً عاطفياً خاصاً، وتمنت أن تكون الزيارة القادمة فرصة للاحتفال واللقاء مع الأهل والأصدقاء، وتجديد الروابط مع الجمهور السوري.