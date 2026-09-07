الصلاة وتمارين رياضية.. راغب علامة يكشف اهم طقوسه قبل الحفلات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحدث خلاله عن روتينه الخاص قبل بدء حفلاته، مشيرًا إلى أنه يلجأ إلى بعض التمارين الرياضية لتنشيط جسمه ورفع مستوى نشاطه قبل مواجهة الجمهور.

وأوضح الفنان اللبناني أنه يؤدي تمارين الضغط قبل الصعود إلى المسرح، مؤكدًا أنه يفعل ذلك بشكل فعلي وليس على سبيل المزاح، لأن هذه التمارين تساعده على تنشيط الدورة الدموية والشعور باليقظة.

كما كشف راغب علامة عن اهتمامه بصوته قبل الحفلات، حيث يحرص على إجراء مجموعة من التمارين الصوتية بهدف تجهيز صوته للغناء والحفاظ عليه طوال فترة الحفل.

وأشار إلى أنه يتعامل بحذر شديد مع صوته، خاصة قبل الحفلات، حتى لا يتعرض للإجهاد أو يتأثر أداؤه على المسرح.

ولفت راغب علامة كذلك إلى أن الصلاة تمثل جزءًا من الاستعداد الذي يحرص عليه قبل الصعود إلى المسرح، إلى جانب اهتمامه بالجانب البدني والصوتي، بما يساعده على الدخول في أجواء الحفل والاستعداد للقاء جمهوره.

وعلى جانب آخر، حصل راغب علامة مؤخرًا على تكريم خاص خلال حفل الموريكس دور، حيث نال احتفاءً بمسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.

وجاء التكريم تقديرًا لما قدمه راغب علامة خلال الغنائي من أعمال وألبومات حققت انتشارًا واسعًا، إلى جانب استمراره في طرح أعمال فنية جديدة والحفاظ على حضوره في الساحة الغنائية العربية.