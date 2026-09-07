توقيف فنان سوري بعد تمجيده بالاسد

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحادثة وقعت خلال حفل أُقيم في بلدة دير قانون في .وكان الإعلان الدستوري السوري قد جرم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.