سوريا تفقد صانع الفانتازيا التاريخية.. من هو هاني السعدي؟

وأعلنت نقابة الفنانين في خبر وفاته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد رواد الدراما السورية، مؤكدة أنه سيتم الكشف لاحقًا عن تفاصيل مراسم التشييع والعزاء.جاءت وفاة السعدي في لحظة مؤثرة، إذ كانت ابنته، الفنانة روعة السعدي، موجودة في لبنان لتصوير مسلسل "السبع"، بمشاركة عدد من الدراما السورية، من بينهم عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة، عندما تلقت الحزين.الراحل هاني السعدي، ذو الأصول الفلسطينية، هو الفنانتين روعة وربى السعدي. وقد كشفت روعة في وقت سابق عن معاناة والدها مع ألزهايمر، مشيرة إلى تراجع ذاكرته ونسيانه للعديد من التفاصيل التي شكلت مسيرته الفنية.تميز السعدي بإبداعه في كتابة الأعمال الدرامية الفانتازية والتاريخية التي رسخت في أذهان المشاهد العربي، ومن أبرز أعماله "الجوارح"، "الكواسر"، و"البواسل". كما قدم أعمالًا اجتماعية مهمة مثل "حاجز الصمت" و"الخط الأحمر"، التي ناقشت قضايا حساسة وأثرت في الجمهور.