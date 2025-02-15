بخاتم زواجها الثالث.. نسرين طافش تحتفل بعيد الحب (صور)

وشاركت جمهورها عبر حساباتها التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور العفوية التي أظهرت فيها أناقتها وجمالها المعتادين.وللمرة الأولى، استعرضت نسرين خاتم زواجها الماسي الفخم، الذي تميز بتصميم أنيق مع حجر كبير الحجم.وظهرت نسرين مع باقة كبيرة من الورود الحمراء، وعلقت على الصور قائلة: "كل عام وأنا الحب، كل عام وأنا بخير، وعيد حب سعيد لي".يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت عن زواجها للمرة الثالثة خلال مشاركتها في حفل Joy Awards بالرياض.