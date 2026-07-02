فنان مصري يعلن وفاة زوجته وهي على قيد الحياة

وقال بدوي ، في تصريحات لموقع "القاهرة 24": اتبلغت من الأسرة إن زوجتي ماتت، ولما روحت المستشفى لقيتها في غيبوبة.وأعلن فهيم إصابته بورم في البروستاتا، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا لسلسلة من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وتحديد طبيعة الورم والخطة العلاجية المناسبة.يعد الفنان بدوي فهمي واحدًا من الوجوه المميزة في الدراما والسينما المصرية، حيث استطاع على مدار الفني أن يلفت الأنظار بأدائه المتنوع، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا.وشارك بدوي فهمي في الجزء الأول من مسلسل راجل وست عام 2007، والذي حقق انتشارًا واسعًا، وقدم خلاله شخصية تركت بصمة لدى الجمهور، ليواصل حضوره في العديد من الأعمال الدرامية.كما ظهر في مسلسل مع سبق الإصرار عام 2012، ثم شارك في مسلسل العراف عام 2013، إلى جانب النجم ، وقدم خلالهما أدوارًا متنوعة عززت من مسيرته الفنية.وفي السنوات الأخيرة، واصل نشاطه الفني من خلال مشاركته في مسلسلي الفتوة وقوت القلوب عام 2020، ليظل حاضرًا على الساحة الفنية بأعمال تجمع بين الدراما الاجتماعية والشعبية.