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7 حبوب كاملة تعزز استجابة الجسم للإنسولين
منوعات
2026-07-02 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أكد تقرير طبي متخصص، أن الحبوب الكاملة تُعد من أفضل مصادر الكربوهيدرات الصحية نظراً لاحتفاظها بمعظم عناصرها الغذائية الطبيعية كالألياف والفيتامينات والمعادن، مشيراً إلى دورها الرئيس في تحسين مستويات السكر في الدم والحد من ارتفاعاته المفاجئة.
وذكر التقرير الذي نشره موقع "
فيري ويل هيلث
" الطبي، أن "اختيار الحبوب الكاملة ضمن نظام غذائي متوازن يساعد في تحسين التحكم بمستويات السكر، من خلال إبطاء عملية الهضم وامتصاص الغلوكوز، على عكس الحبوب المكررة التي تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها الغذائية أثناء التصنيع".
واستعرض التقرير أبرز 7 أنواع من الحبوب الكاملة التي تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم:
1. الشوفان: يتميز باحتوائه على ألياف "بيتا - غلوكان" القابلة للذوبان، والتي تُكوّن مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي تبطئ إفراغ المعدة وامتصاص السكر. وأظهرت الدراسات تحسناً ملموساً في مستويات السكر الصيامي والهيموغلوبين السكري (السكر التراكمي) لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.
2. الأرز البري: يحتوي على نسب أعلى من الألياف والبروتين مقارنة بالأرز الأبيض، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر. وتشير دراسات مخبرية إلى أنه قد يحسِّن مقاومة الإنسولين ويقلل الالتهابات.
3. الكينوا: تُصنف علمياً كبذور لكنها تُعامل كحبوب كاملة، وهي غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، وتساهم في تقليل الالتهابات وتحسين استجابة الجسم للإنسولين وتنظيم استقلاب الغلوكوز.
4. الشعير: يحتوي على كميات كبيرة من ألياف "بيتا - غلوكان". وأظهرت النتائج أن تناول الشعير مخلوطاً مع الأرز الأبيض يقلل مستويات السكر والإنسولين بعد الوجبات، ويخفض المؤشر الغلايسيمي للأطعمة.
5. الجاودار (الشيلم): يمتاز بغناه بألياف "أرابينوكسيلان" التي تُبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر. وتؤكد الأبحاث أن الجاودار يتطلب إفراز كميات أقل من الإنسولين مقارنة بمنتجات القمح، مما يعزز حساسية الجسم للإنسولين.
6. التيف: من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والنشا بطيء الهضم، مما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على استقرار مستويات السكر والحد من التقلبات الحادة والمفاجئة في الدم.
7. الحنطة السوداء: بذور خالية من الغلوتين وتتميز بخصائص مضادة للالتهاب. وأظهرت الدراسات أن تناولها يساعد في خفض سكر الدم بعد الوجبات، ويساهم في تحسين مقاومة الإنسولين، لا سيما لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
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