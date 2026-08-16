شاهد الصور الأولى من حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

وظهر وجورجينا في الصور بملابس من العلامة الإيطالية في إشارة إلى المكان الذي بدأت فيه قصتهما عندما كانت جورجينا تعمل في أحد متاجر غوتشي.وكان رونالدو قد أعلن زواجه من جورجينا، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر خلالها خاتما الزواج، وكتب تعليقًا مقتضبًا C – G.وأقيمت مراسم الزواج في مدينة كاشكايش بحضور أفراد العائلة، وفي مقدمتهم أطفالهما، بينما أكد ممثل رونالدو أن المناسبة كانت خاصة وحميمية، ولم تشهد حضورًا جماهيريًا.وتعود قصة رونالدو وجورجينا إلى العام 2016 عندما التقى الثنائي للمرة الأولى في أحد متاجر غوتشي في العاصمة ، حيث كانت جورجينا تعمل في ذلك الوقت.وبعد سنوات من العلاقة أعلن رونالدو تقدمه للزواج من جورجينا، في أغسطس الماضي، قبل أن تتحول الخطوة إلى زواج بعد رحلة طويلة جمعت الثنائي، وحظيت باهتمام عالمي كبير.وشهدت العائلة، خلال هذه السنوات، ولادة ، وبيلا إزميرالدا، إلى جانب أبناء رونالدو الآخرين الذين أصبحت جورجينا جزءًا أساسًا من حياتهم العائلية.