فيديو صادم يثير الغضب بين دكتور فود وشروق

والمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صانع المحتوى اللبناني حنا ديب، المعروف بدكتور فود، خلال مشادة مع زوجته شروق، قبل أن تتطور المواجهة إلى اعتداء جسدي، بحسب ما يظهر في التسجيل.والفيديو، الذي انتشر مؤخرا من دون تحديد واضح لوقت تصويره، أشعل موجة غضب واسعة، خاصة مع ظهور شروق وهي حامل، وفتح جديدا للتساؤلات حول تفاصيل العلاقة بين الطرفين، بالتزامن مع إعلانها عن إقامة حفل للاحتفال بالطلاق في 26 اب.والمشهد تتسع دائرته مع ملاحقة قضائية ثقيلة لدكتور فود، تشمل حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية من جنايات ، إثر إدانته بتهم تصنيع وتهريب مخدرات عبر عبوات بسكويت تحمل علامته التجارية.وظهرت التحقيقات أن الشبكة استغلت شهرته الرقمية التي تتجاوز 5 ملايين متابع لتهريب المواد المخدرة من عبر إلى دول أخرى، مع العلم أن دكتور فود كان قد صرح سابقا بأن العلامة التجارية مقلدة، وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية في ايار 2024.