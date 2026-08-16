"فيرفون" تكشف موعد إطلاق هاتف "6 بلاس"

ومن المقرر أن يبدأ الحدث عند الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، أي 12:00 ظهرًا في و14:00 في دول أوروبا الشرقية.ويأتي الهاتف الجديد بعد نحو عام من إطلاق "فيرفون 6"، وسط توقعات بحصوله على ترقيات في الأداء والذاكرة، مع الحفاظ إلى حد كبير على التصميم والمواصفات الأساسية للجيل السابق.وبحسب أحدث التسريبات، سيعتمد "فيرفون 6 بلاس" على معالج "سنابدراغون 7 إس الجيل الرابع"، بدلًا من معالج "سنابدراغون 7 إس الجيل الثالث" المستخدم في "فيرفون 6"، ما يعني تحسينًا متوقعًا في الأداء.كما يرجح أن ترفع الشركة سعة الذاكرة العشوائية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت، بما يوفر أداء أفضل في تشغيل التطبيقات وتعدد المهام.ومن المتوقع أيضًا أن يتوافر الهاتف بلون جديد يحمل اسم الأزرق الكوبالتي، بينما تشير التسريبات إلى احتفاظه ببقية مواصفات وتصميم "فيرفون 6".وتظل هذه المعلومات غير مؤكدة إلى حين الكشف الرسمي عن الهاتف، إذ يمكن للشركة الإعلان عن تغييرات إضافية في المواصفات أو التصميم خلال الحدث.أما السعر المتوقع، فيبلغ نحو 649 يورو، أي بزيادة 50 يورو مقارنة بالسعر الذي طرح به "فيرفون 6" عند إطلاقه، وبنحو 100 يورو مقارنة بسعره الحالي.ومن المنتظر أن تكشف فيرفون خلال الحدث عن المواصفات النهائية للهاتف، إلى جانب الأسعار وتفاصيل طرحه في الأسواق.