القضاء المصري يغرم المخرج محمد سامي

نيوز – فني

ألزمت جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وقال دفاع الفنانة عفاف شعيب، إنه "دفع أمام الجنح المختصة بالادعاء المدني والانضمام إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصى على المخرج محمد سامي"، كما "بمليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت".

وأضاف، إن "موكلته أقامت الدعوى ضد المخرج محمد لأنه شوه سمعتها التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أنهم "متمسكين بحق في العقاب، من جراء تشهير وتصريحات مكذوبة".

محاكمة المخرج محمد

ونظرت اليوم جنح أكتوبر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، في قضية جديدة، والتي تتهمه فيها بالسب والقذف، وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظًا خادشة للشرف.

المطالبة بتعويض مدني 5 ملايين جنيه

وفي أثناء الجلسة، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب مجموعة من الصور والمستندات التي تثبت إدعاءاته ضد المدعي عليه المخرج محمد سامي، وطالب دفاع الفنانة عفاف شعيب بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه، بسبب ما تعرضت له من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المخرج محمد .