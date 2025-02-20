محمد رمضان يفجر مفاجأة بفكرة مثيرة لبرنامجه الجديد

وأعلن رمضان عن تفاصيل البرنامج من خلال مسابقة حول فكرته، ليكشف عن الفائز الذي توقع الفكرة بشكل صحيح، مؤكداً أنه سيجسد 30 شخصية مختلفة على مدار حلقات البرنامج، وتشمل هذه الشخصيات العديد من المهن.وأشار رمضان إلى أن تصوير البرنامج لن يقتصر على ستوديوهات القاهرة فقط، بل سيتم في كل محافظات ومدنها، وهذا التنوع في أماكن التصوير الاهتمام بالمجتمع بكل فئاته ومناطقه.وأكد أن برنامج "مدفع رمضان" يتميز بحسّ إنساني، حيث يهدف إلى مساعدة الجمهور والتفاعل معهم من خلال تقديمه جوائز مالية قيّمة، مما يضفي طابعاً اجتماعياً على هذا البرنامج الرمضاني.وكشف رمضان عن كواليس تصوير البرنامج من خلال فيديو ظهر فيه مع الفائز الأول في المسابقة، بمنطقة شبرا في القاهرة، حيث تجمهر الناس والمعجبون حول رمضان لالتقاط الصور معه والتعبير عن محبّتهم له، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في الشوارع المحيطة بموقع التصوير.