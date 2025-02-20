للمنافسة بفيلمها.. الفنانة المصرية تارا عماد تتجه الى العراق

وتشارك تارا عماد في الفيلم "لأول مرة" مع الفنان عمر الشناوي، وهو من إخراج جون إكرام، ويقدّم رؤية درامية تتناول التوترات النفسية والدرامية التي تحدث في العلاقات الزوجية.وتدور أحداث الفيلم حول "خالد" و"غادة"، زوجين يعيشان قصة حبّ ناجحة، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب حين يكتشف "خالد" سراً خطيراً يدفعه لمواجهة زوجته، فتتحول الهادئة الى متاهة من الشك والاتهامات والعنف، مما يكشف عن توترات دفينة تهدد استقرار علاقتهما.وسبق أن عُرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الـ14 من "مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية"، والتي أُقيمت في الفترة من 9 الى 14 كانون الثاني يناير الماضي، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.ويضم الفيلم في بطولته عدداً من النجوم، بينهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، وفيدرا، وهو من إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، وتأليف محمد عبد القادر. والفيلم هو التعاون الثاني بين المؤلف والمخرج جون إكرام بعد فيلم "كاملة".